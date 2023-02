La Roma Under 14 vince il derby e festeggia con Mourinho e i giocatori: lo scatto è virale

Metti dei ragazzini di 14 anni che a Trigoria vincono il derby. Metti che quel derby lo giocano in casa, a Trigoria, davanti agli occhi di Matic e Mancini, poi della Roma tutta. Compresi Mourinho, Dybala e Pellegrini. Impossibile non essere al settimo cielo. Ecco perché a fine partita, i ragazzi delll'Under 14 giallorossa, hanno festeggiato in palestra a Trigoria con tutti i big, con i loro idoli. E la foto pubblicata da Andrea Conti, figlio di Bruno e allenatore dell'Under 14, è diventata subito virale.