Roma, Pellegrini sale a 222 presenze: la qualità è tornata

Nella partita d’andata aveva realizzato l’assist per il gol vittoria di Smalling, in questa di ritorno vuole invece riscattare la delusione della sconfitta in Coppa Italia e confermare il suo buon momento di forma. Lorenzo Pellegrini è pronto a conquistare lo Zini . Fascia da capitano al braccio, voglia di lottare per strappare il secondo posto in classifica e migliorare i suoi numeri in questa stagione. Che sono già più che positivi (5 gol e 8 assist). Quei pochi fischi dell’Olimpico arrivati alla fine della gara contro l’Empoli sono un lontano ricordo, Lorenzo li ha immediatamente messi alle spalle rispondendo sul campo, riscattandosi non a parole ma a fatti. Perché sa che la fascia di capitano è un onere e un onore, e che il suo compito è meritarla in ogni partita. Fin qui da leader dello spogliatoio e in campo ci è sempre riuscito.

Tra presente e futuro

Contro la Cremonese (la squadra ieri è partita per Brescia, dove ha dormito) sarà la sua presenza numero 210 in campionato e la sua numero 222 con la maglia della Roma. Se partirà dal primo minuto (e ci sono tutti i presupposti) indosserà la fascia per la novantatreesima volta tra campionato e coppe. Sembra ormai lontana la sua prima volta, quell’Inter-Roma del 6 dicembre 2019. Quello è il passato, Pellegrini adesso è concentrato sul presente e sul futuro. Quindi cercare di raggiungere la Champions per viverla finalmente da capitano. Il trequartista non ha mai giocato la competizione europea con la fascia al braccio, sogna di farlo la prossima stagione, magari dopo aver vissuto anche una buon percorso in Europa League, dove è stato tra i protagonisti nel match contro il Salisburgo.

Crescita

Il turno di riposo nella gara contro il Verona deve avergli fatto molto bene. Lorenzo aveva bisogno di riposare e finalmente ci è riuscito. Poi giovedì scorso all’Olimpico ha messo in mostra una prestazione da vero Pellegrini, dal punto di vista caratteriale, e non c’erano dubbi sulla sua dedizione alla causa giallorossa e alla sua voglia di raggiungere gli ottavi di finale, ma anche fisico e qualitativo. Tante rincorse agli avversari, tanto supporto alla fase offensiva e alle chiusure per evitare spazi sia in ripartenza sia nelle imbucate centrali dei centrocampisti austriaci. Poi la qualità. E quel passaggio a innescare Spinazzola per il gol di Dybala è stato magnifico e ha strappato gli applausi di tutti. Sicuramente anche di quei tifosi che lo avevano fischiato. Perché quando Pellegrini sta bene è un altro giocatore, di un livello superiore. E così vuole continuare, con la speranza di essersi messo alle spalle gli infortuni muscolari e la sfortuna di quelli traumatici. Crescerà fisicamente, la strada è quella giusta e vuole continuare a migliorare già a partire dalla sfida di oggi per salire al secondo posto in classifica e tornare a Roma con l’entusiasmo giuto per preparare la sfida alla Juventus. Una partita mai come le altre, ancor di più per i capitani della Roma, romani e romanisti. Lo sa lui, lo sanno i tifosi.