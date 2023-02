Mourinho in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta

21:25

Mourinho e la frase sulla Champions League

Le sostituzioni e la classifica dopo la sconfitta: "Con i quattro cambi abbiamo dato una svolta, c'era materiale umano per fare dei cambi e abbiamo anche cambiato la struttura, poi quando abbiamo visto che c'era un attaccante in meno per loro abbiamo di nuovo cambiato la struttura. Ora dobbiamo fare delle analisi, non penso alla Champions o a queste cose, non è il mio obiettivo adesso, dobbiamo analizzare tutto e ripartire".

21:10

Mourinho: "Il rosso? Non sono pazzo, ecco cosa è successo"

La spiegazione dell'espulsione: “Non sono pazzo. E per avere la reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Bisogna sapere adesso se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me perché il quarto uomo gliel'ha detto. Ma il quarto uomo non ha l'onestà di dirgli anche cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l'audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con la Juve e mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera ha parlato con me in modo ingiustificabile. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio dell'arbitro, Piccinini era il quarto uomo in una partita in cui ho avuto il rosso (contro il Torino, ndr) , lui mi ha visto entrare e chiedere tante volte scuse all'arbitro per non aver parlato in modo rispettoso quella volta. Stavolta mi ha visto dire al quarto uomo dirgli di riferire cosa mi avesse detto. Ma lui ha un problema di memoria e lo ha dimenticato".

20:55

Mourinho: "Non meritavamo di perdere"

L'analisi della partita: "La scusa della stanchezza non esiste, abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì. Siamo stati un po' sfortunati perché con una palla e mezza hanno fatto due gol, ma la responsabilità è nostra, per mancanza di intensità, mancanza di voglia di chiudere subito la partita, sicuramente non è vero ma sembrava che una squadra volesse di più di un'altra, che una stesse giocando la partita della vita e l'altra no. Ma abbiamo pagato un prezzo troppo alto, non meritavamo di vincere ma neanche di perdere, secondo me soprattutto per quello che abbiamo messo nel secondo tempo, dopo il pareggio, tutti pensavamo di riuscire a vincere e invece poi è arrivato l'episodio del rigore".

20:40

Tra poco le parole di Mourinho

Dopo la sconfitta di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA) e il cartellino rosso in avvio di secondo tempo (QUI TUTTO SULL'EPISODIO), c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della partita di Cremona.

20:25

Finisce la partita: Roma sconfitta 2-1

Si chiude il match dopo sei minuti di recupero. La Roma cade 2-1 a Cremona.

Stadio Zini - Cremona