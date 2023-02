Mourinho espulso e furioso, la frase urlata all'arbitro: "Dai il rosso a lui!"

José Mourinho è stato espulso dopo un paio di minuti dall'inizio del secondo tempo di Cremonese-Roma. Mou, che già aveva gradito poco la direzione arbitrale nel primo tempo, se l'è presa con l'arbitro Piccinini ma, a scatenare la sua furia, sembra essere stata una frase detta dal quarto uomo Serra . Per questo Mou ha gridato al direttore di gara: "Dai il rosso a lui!" e poi ha continuato a inveire, calmato a fatica da Nuno Santos, preparatore dei portieri, e dal team manager Cardini.

Mourinho in tribuna con Foti

Subito dopo il rosso, Mou si è accomodato in tribuna con Salvatore Foti, suo vice, squalificato per tutto il mese di marzo dopo aver insultato l'arbitro in Roma-Cremonese di Coppa Italia. La sua faccia, però, era tutta un programma.