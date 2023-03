Roma, come rifarsi del male

L’incubo è il sogno che s’è preso uno spavento, diceva Roberto Gervaso. E un incubo, per essere tale, dev’essere completo: più che esserne risultata vittima, la Roma se l’è procurato con le proprie mani. O i propri piedi. Non le è riuscito nulla, dal primo all’ultimo minuto. Tutto il buono mostrato con il Salisburgo l’ha dimenticato nei 90 minuti dello Zini. La difesa, priva dell’insostituibile Smalling , è stata incerta e ordinaria, il centrocampo ha cominciato a dare segni di vita soltanto quando è entrato Matic . E davanti, beh, siamo tornati alla prevalenza del lancio lungo “salta-pressione” e all’attaccante centrale che non la struscia mai. È venuta totalmente a mancare la qualità: appannatissimo Pellegrini , anche Dybala , trattato con cura da Vasquez, non ha mai trovato il guizzo. E quando la Roma non è assistita dalle giocate dei due fantasisti risulta più confusionaria e inefficace. Soprattutto il primo tempo è stato il negativo di quello di coppa: Spinazzola non ha cercato una sola volta la profondità. Un’illusione, poi, la precisione generale dei passaggi che aveva impreziosito la prestazione europea. Belotti ha sofferto l’isolamento, mentre Wijnaldum e Cristante hanno accumulato più ritardi di un Regionale. Mourinho non ha sbagliato la formazione iniziale, né i cambi. Soltanto serata. La peggiore dell’anno. Per dimenticare in fretta la Cremonese di Ballardini - ultima in classifica e prima di ieri mai oltre il pari - che le ha tolto la coppa Italia e la soddisfazione del secondo posto provvisorio, la Roma è chiamata domenica a fare risultato con la Juve. L’unico modo per uscire da un incubo è restare svegli.

Ma cosa pretendono ancora da Simone In(zaghi)?

Due parole su Simone In (non out): dice sempre di sì al dirigente che prova a offrirgli dei consigli: che si tratti di Tare, Marotta o Ausilio poco importa. Poi fa di testa propria. Puntualmente. È giovane, va per i quarantasette, e ambizioso (vizio o virtù di famiglia), sa di dover fare in fretta e bene: del resto allena dal 2016 e in sette anni ha già portato a casa 6 trofei, un bottino che pochi suoi colleghi sono in grado di esibire. Nella sua ultima stagione laziale Simone è un filo cambiato, si è fatto addirittura più ostinato e realista: ha capito che deve pensare a se stesso più che al progetto, perché nel calcio italiano “progetto” è una parola priva di valore: se sbagli paghi e le promesse contrattuali sono affidate al vento del momento. All’Inter si muove nella stessa realtà, peggiorata, che Conte ha abbandonato dopo lo scudetto: dentro una società che non può fare mercato (Marotta e Ausilio procedono per piccoli e grandi miracoli) e che ogni anno rischia di perdere – e spesso perde – pedine importanti: i ritardi sui rinnovi sono uno dei tanti problemi che tolgono serenità allo spogliatoio. Per questa urgenza di portare a casa tutto e subito, Simone non è tecnico da giovani - alla Lazio partì con la rosa più verde e chiuse con la più vecchia -: punta sull’esperienza, oltre che sulla qualità, talvolta portando qualche giocatore allo sfinimento, penso ad esempio al Mkhitaryan, equilibratore unico, degli ultimi due mesi. A Milano ogni due per tre viene dato per esonerato, un optional (!) il costo che comporterebbe il suo licenziamento e l’ingresso di un altro tecnico di livello. Ma così va il mondo. Mi chiedo cosa dovrebbe fare in una stagione in cui una squadra, il Napoli, viaggia a velocità siderali. Sei, sette punti in più cambierebbero il giudizio sul lavoro di Simone (ancora in coppa Italia e in Champions)? Lo ripeto per la seconda volta in poche righe: il tanto rimpianto Conte, tecnico eccezionale e motivatore assoluto, l’Inter che Inzaghi sta guidando la lasciò per restare fermo. Fino alla chiamata del Tottenham.