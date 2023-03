Mourinho e la frase sul quarto uomo: “Vi spiego come è andata”

Mourinho espluso, cosa è successo

Lo Special One è stato espulso dopo dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. Mourinho si è scatenato contro l'arbitro Piccinini, ma non per la direzione arbitrale ma per una frase detta dal quarto uomo Serra. Dopo il triplice fischio il tecnico della Roma ha raccontato nell'intervista post-partita cosa è successo.

Mourinho espulso e furioso, la frase urlata all'arbitro: "Dai il rosso a lui!"

La ricostruzione di Mourinho

Questa la ricostruzione di Mouinho: "Bisogna sapere adesso se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me perché il quarto uomo gliel'ha detto. Ma il quarto uomo non ha l'onestà di dirgli cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l'audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con la Juve e mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera ha parlato con me in modo ingiustificabile. Piccinini poi mi ha visto nello spogliatoio e mi ha visto chiedere scusa all'arbitro e dire al quarto arbitro di dire quello che mi ha detto. Peccato che è successa questa cosa con il signor Serra, che magari nel campo è un arbitro serio, ma come persona lo rispetto come lui rispetta me".