Due giornate di squalifica a Mourinho: ecco le sfide che salterà

Due giornate di squalifica a Josè Mourinho , con multa di 10.000 euro. E' questa la decisione del giudice sportivo della serie A , dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese . Il portoghese salterà le sfide casalinghe contro Juventus , il 5 marzo, e Sassuolo , il 12 marzo. Al suo posto in panchina andrà il vice Foti, che nel frattempo ha scontato la squalifica.

La motivazione

Mourinho è stato squalificato per due giornate: "Per avere, al 2º del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". Questa la motivazione del giudice sportivo.