Roma, gioia Wijnaldum: "Felice di aver giocato una partita intera dopo tanto tempo"

ROMA - Finalmente Georginio Wijnaldum: il centrocampista giallorosso, che non giocava un'intera partita dal 5 marzo del 2022 quando vestiva ancora la maglia del Psg, ha ritrovato la tanto agognata titolarità dopo il brutto infortunio alla tibia ma la sua Roma ha perso 2-1 contro la Cremonese, rovinandogli l'euforia del ritorno in campo per 90 minuti.