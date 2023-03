L'arbitro Serra e il precedente del 2015 con il suo riferimento alla romanità

ROMA - C'è attesa nella Roma per il ricorso che sarà discusso stamattina, dalle 11, contro la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione rimediata nel match perso 2-1 con la Cremonese martedì scorso. L'avvocato Antonio Conte, che cura gli interessi del club giallorosso, oggi porterà davanti alla Corte Sportiva di Appello anche un dossier sui due precedenti dell'arbitro Marco Serra con la Roma, che riguardano entrambi la squadra Primavera al Torneo di Viareggio: nel 2012, in occasione di un match perso 2-0 con i messicani del Santos Laguna, il direttore di gara di Torino lasciò i giallorossi in nove uomini, per le espulsioni, ritenute troppo severe, di Sabelli e Politano. Nel 2015 le espulsioni furono addirittura tre (Marchizza, Soleri e Pop) in una gara persa dai ragazzi di De Rossi, 4-0 contro l'Inter. In questa seconda occasione, soprattutto, ci fu lo spiacevole episodio di una presunta frase contro i romani da parte dell'arbitro piemontese. Un precedente che a Trigoria non hanno dimenticato.