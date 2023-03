Roma, Pellegrini a rischio per la Juve: cosa è successo

Roma, Pellegrini rischia di saltare la Juve

Per il capitano della Roma non si tratta di nulla di preoccupante ma vista l'importanza della posta in palio nella sfida di domani sera contro la squadra di Allegri, un'eventuale assenza del giocatore sarebbe pesantissima per lo scacchiere tattico dello Special One. Nel caso in cui Pellegrini dovesse dare forfait, Wijnaldum potrebbe sostituirlo sulla trequarti oppure potrebbe arretrare a centrocampo in un 3-5-2 inedito.

