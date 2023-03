Dopo Lorenzo Pellegrini, a rischio per febbre, la Roma deve fare i conti con una nuova emergenza. Domani contro la Juventus, filtra da Trigoria, con ogni probabilità, non ci sarà Ola Solbakken, alle prese con un problema muscolare. Da chiarire, nelle prossime ore, l'entità dell'infortunio del norvegese e quanto sarà fuori. In ogni caso, giovedì contro la Real Sociedad non ci sarà: Solbakken, infatti, non è in lista Uefa.