Dybala e Wijnaldum guidano una Roma internazionale

ROMA - W ijnaldum e Ibañez guardano alla Juve con il sorriso dei giorni migliori, caricati emotivamente dalle chiamate di Olanda e Brasile . Due convocazioni dal sapore di rivincita, aspettate a lungo e per questo accolte come un trionfo dai diretti interessati. Per la nazionale orange, l’ex centrocampista del Liverpool era una certezza assoluta prima del brutto infortuno che lo ha tenuto fuori da fine agosto a inizio febbraio; e tornerà a essere davvero centrale, da vice capitano, nello scacchiere tattico di Koeman in vista dei match contro Francia (24 marzo) e Gibilterra (27 marzo), valide per la qualificazione ai prossimi Europei.

Ritorni

Wijnaldum tornerà a giocare una partita ufficiale con la nazionale a un anno dall’ultima apparizione (Olanda-Germania 1-1, ad Amsterdam il 29 marzo 2022). Ibañez ha invece sfiorato il sogno del Mondiale con la sua Seleçao: la convocazione di settembre sembrava un passaggio propedeutico per entrare nella lista di Qatar 2022, ma il difensore della Roma non ha trovato posto tra i 25 di Tite; il Ct “ad interim” Menezes l’ha invece richiamato per l’amichevole contro il Marocco del 25 marzo. «Che onore e che gioia - ha esultato il difensore sui social - Che sia un nuovo inizio di una bella storia!».

Joya vera

Sorride pure Paulo Dybala, che da campione del mondo sente la maglia albiceleste come una seconda pelle. La Joya scenderà in campo contro Panama (23 marzo) e Curacao (28 marzo), due amichevoli nelle quali Scaloni potrà testare nuove soluzioni, magari affiancando il numero 21 giallorosso all’idolo Lionel Messi.

Verso la Juve

La formula “2-1” - cioè due trequartisti dietro a un centravanti - è la stessa che esalta Dybala nella Roma di Mourinho. Domani sera all’Olimpico il numero 21 si muoverà sulla stessa linea di Pellegrini, a supporto di Abraham. Il “trio fantasia” sarà protetto da un centrocampo muscolare formato da Cristante e Matic (il serbo sempre più al centro del progetto, 5 volte titolare nelle ultime 7 ). E se ai due mediani saranno affidati soprattutto compiti “contenitivi”, Paulo e Lorenzo dovranno invece abbassarsi per costruire il gioco. Sulle fasce dovrebbero agire Karsdorp e Spinazzola, anche se Zalewski scalpita per avere una maglia da titolare a destra. Il terzetto difensivo sarà quello di sempre: Mancini, Smalling e Ibañez. Non è previsto turnover in ottica Real Sociedad, avversario europeo di giovedì pomeriggio: la priorità è la Juve, una partita che vale mezza Champions.