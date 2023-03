Mourinho, squalifica sospesa: arriva la reazione della Roma e i tifosi esultano

La presenza, domani contro la Juventus, di José Mourinho in panchina ha reso felici tutti i romanisti e, ovviamente, la società. Non è un caso, infatti, che non appena si è saputa la sospensione della squalifica, il club giallorosso abbia pubblicato su Twitter un video di Abraham che esulta con tutti i compagni e la scritta: "Daje Roma!".

Mourinho, tifosi euforici

Se poi la presenza di Mourinho in panchina coinciderà con la vittoria della Roma, o con una grande prestazione, si scoprirà solo domani sera. Intanto, per i tifosi, averlo in panchina è una garanzia in più. E lo stesso vale per i giocatori.