La folle esultanza di Abraham dopo il gol di Mancini in Roma-Juve

Stava per andare verso la bandierina a riscaldarsi con i compagni quando ha visto partire il tiro di Gianluca Mancini che ha portato in vantaggio la Roma sotto la Curva Sud. E, come un tifoso qualunque, Tammy Abraham è impazzito, schizzando in campo con i compagni e poi sotto la Sud per abbracciare il difensore e tutti gli altri.