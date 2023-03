Stramaccioni e la frase che esalta Mourinho: "Ha battuto la Juve grazie a una mossa"

ROMA - La Roma di Mourinho ha battuto 1-0 la Juventus di Allegri. All'Olimpico decide la rete di Mancini. Dallo studio di DAZN ecco l'analisi di Andrea Stramaccioni sulla partita: "La Roma ha vinto con un grande contributo dato dalla mossa di Mourinho. Il folto centrocampo giallorosso ha impedito alla Juventus di mettere la partita sui binari che voleva. I bianconeri sono stati comunque molto sfortunati, ai punti come nel pugilato avrebbero meritato almeno il pareggio per le occasioni create. La Roma però ha statistiche difensive impressionanti all'Olimpico e non sono certamente casuali".