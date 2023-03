"Tornerete in Serie B": coro assordante all'Olimpico dopo la vittoria della Roma sulla Juve

Dopo la vittoria contro la Juventus tutto l'Olimpico si è rivolto verso il settore ospiti, dove c'erano tantissimi tifosi della Juventus, cantando: "Tornerete, tornerete in Serie B". Il riferimento, neppure troppo velato, è alle vicende giudiziarie del club bianconero. Il coro è durato per un minuto scarso ed è stato cantato a gran voce da tutti. Prima della partita era stato già cantato dai romanisti ma con meno convinzione rispetto al fischio finale quando, allo scherno, si è sommata anche la gioia per il risultato finale.