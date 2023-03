Dybala, altro che ex: il gesto in panchina dopo la vittoria contro la Juve

Paulo Dybala, senza dubbio, è rimasto molto legato ai colori bianconeri. Inevitabile, dopo sette anni. Ma, ormai, cuore e testa sono tutti per la Roma. E la prova è l'esultanza sfrenata che l'argentino ha avuto in panchina al fischio finale. Nei sette, interminabili, minuti di recupero, Dybala era in piedi con Wijanldum, soffriva con compagni e tifosi e quando l'arbitro Maresca ha certificato la vittoria della Roma è esploso. Prima ha esultato vistosamente e poi è saltato in braccio all'olandese, felice come e quanto lui per i tre punti.