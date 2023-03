Prevenzione, solidarietà e sensibilizzazione: tutte le iniziative della Roma per l'8 marzo

L'As Roma non si tira indietro quando c'è da scendere in campo per il sociale. I giallorossi hanno voluto promuovere sul loro sito, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna dell'8 marzo, una serie di iniziative per coinvolgere i tifosi in progetti di prevenzione, solidarietà e sensibilizzazione. Collaborando con un network di strutture sanitarie il club offrirà alle donne una serie di prestazioni e screening gratuiti di vario tipo come visite ginecologiche, esami della tiroide, mammografie, pap-test e screening del colon. L'iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di alcune calciatrici giallorosse (Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò), è spiegata nei dettagli sul sito dell'As Roma.