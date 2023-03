Bove e l'ansia da derby: "Ecco come stiamo vivendo l'attesa per la Lazio"

"Derby? Più che ansia, parliamo di pressione positiva". Sono le parole di Edoardo Bove, al programma Supetele di Dazn. Il giovane centrocampista della Roma ha risposto così alla domanda su una possibile " ansia " in vista della sfida contro la Lazio : "Noi romani trasmettiamo ai nuovi arrivati questa pressione, Pellegrini è un esempio in questo. È una grandissima ispirazione per me, è una grandissima persona e calciatore”.

Bove: "Dybala un campione e una grandissima persona"

Sulla recente vittoria contro la Juve: "Una partita molto complicata, abbiamo lottato su ogni pallone. Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, i minuti finali sono stati concitati ma siamo stati contenti per la vittoria. Non dovevamo mollare fino alla fine, la Juventus aveva alzato il baricentro e siamo stati bravissimi a reggere e portare a casa il risultato. Questo tipo di partite si vince con i dettagli, con la forza del gruppo abbiamo portato a casa una grandissima vittoria. La partita con la Juventus è stata bella, c’è stata una bellissima coreografia inizialmente. È difficile da descrivere ogni volta che vieni avvolto da questo amore”. Poi su Dybala: "Allenarsi con lui è una cosa magnifica, è un grandissimo campione. Al di là delle sue doti, è una grandissima persona e ci tengo a sottolinearlo”. Sul suo gol dello scorso anno: "La rete contro il Verona la rivedo spesso, penso che l’avrò rivista cento volte”.

Bove: "Mourinho è eccezionale"

Infine sul suo rapporto con Mourinho: "Averlo è molto importante, ti dà una grandissima carica. È eccezionale. Ti aiuta in un modo clamoroso sia come atteggiamento negli allenamenti che in altro. Posso solo ringraziarlo, io e tutti i giovani. L’atteggiamento è fondamentale nelle nostre partite, se caliamo mentalmente possiamo andare in difficoltà. Con la Juventus non è successo e abbiamo vinto. Mi ha dato del cane malato ma nell’accezione positiva del termine, posso solo ringraziarlo. Mi sta aiutando tanto in questo mio percorso, sono cresciuto molto e penso che debba crescere ancora di più”.