Roma, oggi una commemorazione da brividi: ecco dove e per chi sarà

ROMA - Data di commemorazione in casa Roma: il 7 marzo del 1884 nasceva infatti Italo Foschi, fondatore e primo presidente del club giallorosso. Per ricordare una delle icone romaniste, il Cimitero Monumentale del Verano (ingresso sbarra largo Passamonti/viale dello scalo di San Lorenzo) ospiterà, dalle ore 14.15 di oggi, una cerimonia semplice per rendere omaggio - scrive la Roma in un comunicato - "a chi ha fortemente voluto far nascere l’Associazione Sportiva Roma, offrendo al popolo romano una squadra di calcio nella quale identificarsi".