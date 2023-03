Per la Roma meglio Vicario di Rui Patricio? Emiliano Viviano impazzisce in diretta

Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre di Fiorentina e Bologna, ora in Turchia, non è mai stato un tipo poco diretto. Quello che pensa, dice. E lo stesso ha fatto in occasione di una diretta su Tvplay diventata virale in poco tempo quando se l'è presa con il giornalista Enrico Camelio che aveva espresso giudizi positivi su Vicario, dell'Empoli, e meno positivi su Rui Patricio, della Roma.