Ibanez mostra i segni del fallo di Fagioli: le immagini fanno impressione

ROMA - Tre punti pesanti in chiave Champions League per la Roma quelli conquistati contro la Juventus , ai quali ne vanno aggiunti però altri sei. Sono quelli di sutura applicati sul tallone di Ibanez , rimasto ferito in uno scontro con Fagioli nei primi minuti del match dell'Olimpico deciso da un gol di Mancini .

Il post del brasiliano

A fare i conti lo stesso difensore giallorosso, tra i migliori in campo contro i bianconeri e nel frattempo tornato tra i convocati del Brasile: "3 punti+6=9" ha scritto lo stesso Ibanez scherzando su Instagram, pubblicando la foto del piede suturato insieme a quella dell'intervento falloso di Fagioli, che non gli ha impedito di restare in campo fino alla fine della partita. Il centrale però avrà ora la possibilità di recuperare, costretto infatti a saltare per squalifica l'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, in programma giovedì (9 marzo) ancora all'Olimpico.

