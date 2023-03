Diretta Mourinho, la conferenza stampa prima di Roma-Real Sociedad

È tutto pronto per la sfida d'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Real Sociedad . I giallorossi, carichi dall'importante vittoria in campionato contro la Juve, voglio fare bene davanti ai propri tifosi contro una delle squadre rivelazione della Liga . Alla vigilia del match all'Olimpico, in programma alle ore 18:45, il tecnico José Mourinho presenterà la sfida in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Segui le sue parole in diretta.

14:30

Olimpico sempre sold out, il video è virale

Sarà importantissimo il fattore campo per la Roma, che potrà contare sul fantastico supporto dei suoi tifosi per la sfida contro la Real Sociedad. Ormai da un anno lo stadio Olimpico, quando gioca la Roma in casa, è sempre sold out: un'esplosione di tifo che è diventata virale sui social. (LEGGI TUTTO)

14:15

Roma-Real Sociedad, l'arbitro della sfida

Sarà il fischietto svizzero Sandro Scharer l'arbitro di Roma-Real Sociedad, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli assistenti saranno i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, quarto uomo Lukas Fähndrich. Al Var Fedayi San, coadiuvato da Lionel Tschudi.

14:00

Roma, l'ultimo precedente con una squadra spagnola

L’ultima volta che la Roma ha incrociato una squadra spagnola agli ottavi di finale di Europa League è stato nell’edizione 2019/20, contro il Siviglia. In quell'occasione i giallorossi furono eliminati perdendo 2-0 in gara secca su campo neutro.

13:50

Diego Llorente sfida la sua ex squadra

Partita speciale per Diego Llorente, che tornerà ad incrociare la sua ex squadra: “Per me avrà un sapore speciale, ho vissuto anni indimenticabili alla Real Sociedad, saranno due belle partite". Poi sul suo trasferimento alla Roma: "Mi ha sorpreso il sostegno del pubblico che incita la squadra dal primo all'ultimo minuto, solo se vivi tutto questo personalmente puoi capirlo davvero”. (LEGGI TUTTO)

13:40

Il dato di Mourinho in Europa League

Guardando le statistiche, la Roma avrà un grande vantaggio per la sfida d'andata. Infatti José Mourinho ha vinto ben 14 delle sue 16 gare casalinghe in Europa League. Le uniche due partite non vinte sono arrivatre proprio contro squadre spagnole: il Celta Vigo nel maggio del 2017 (1-1 con il Manchester United) e Real Betis in questa stagione, che ha battuto la Roma in casa per 2-1.

13:30

Roma-Juve, il gesto di Dybala a Mourinho

Intanto si continua a parlare della vittoria della Roma sulla Juve nell'ultimo turno di Serie A. Una vittoria sofferta anche in panchina, con le telecamere di Dazn a bordocampo che hanno ripreso il gesto del grande ex Dybala negli ultimi secondi del match. Ecco cosa ha fatto. (LEGGI TUTTO)

13:20

Roma-Real Sociedad, sfida inedita

Roma e Real Sociedad non si sono mai affrontate in alcuna competizione europea. Si tratterà dunque di una sfida inedita tra le due squadre. Gli spagnoli hanno un bilancio di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte in sei partite giocate contro squadre italiane nelle principali competizioni europee. I giallorossi hanno invece raccolto solo due vittorie nelle ultime 15 gare contro avversarie spagnole, con tre pareggi e ben dieci sconfitte.

13:15

Rui Patricio in conferenza con Mourinho

Insieme allo Special One in conferenza stampa ci sarà Rui Patricio. Il portiere portoghese non è abituato a parlare molto, ma farà un'eccezione viste le critiche ricevute nelle ultime settimane. (LEGGI TUTTO)

13:10

Mourinho parla in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.