La frase di Mourinho che scuote la Roma: "La Real Sociedad si batte solo in un modo" 

ROMA - Il tecnico della Roma José Mourinho ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League, contro la Real Sociedad. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni Sky: "E' una squadra ottima dove è difficile individuare i punti deboli, non si può dire qui c'è una debolezza evidente. Non si può definire tutto con una partita perchè finirà tutto sicuramente dopo la seconda - ha poi proseguito - la Real Sociedad è quarta, però è quarta in un campionato dove il primo il secondo e il terzo hanno un potenziale economico diverso, con meno fa più se si può dire così."