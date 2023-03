Il portiere della Roma Rui Patricio si è espresso in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare la Real Sociedad, affermando: "Spero che i tifosi possano aiutarci e che sia per noi una grande notte europea". L'estremo difensore ha poi parlato del rinnovo di Chris Smalling dichiarando: "Ha già dimostrato le sue qualità. Sul contratto non spetta a me parlarne, ma si merita il meglio"