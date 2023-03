Roma, paura Pellegrini per il colpo alla testa: il bel gesto di Zubeldia

Dopo un'ora di gioco Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad uscire dal campo, dopo qualche attimo di paura, per colpa di un colpo alla testa dopo uno scontro con Igor Zubeldia. Il capitano della Roma, rientrato subito negli spogliatoi con il ghiaccio in testa e una ferita sul volto, ha lasciato il campo tra gli applausi dell'Olimpico ma, mentre si avviava alle scalette del sottopassaggio, è stato raggiunto proprio da Zubeldia che si è voluto sincerare delle sue condizioni e scusarsi per lo scontro. Un bel gesto, Pellegrini lo ha saluto e poi è subito sceso nella pancia dell'Olimpico.