Roma, Kumbulla segna e dedica il gol alle sue donne

Non appena ha segnato il gol del 2-0 della Roma contro la Real Sociedad, di testa sotto la Curva Sud, Marash Kumbulla ha esultato e poi si è subito messo il pallone sotto la maglietta. Non vedeva l'ora, il numero 24 giallorosso: per sé, per la Roma e per le sue donne. Greta, la fidanzata che gli è accanto da anni. E sua figlia, in arrivo tra qualche mese.