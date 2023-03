Squalifica Mourinho, dura protesta della Roma: ecco cosa farà con Sassuolo e Lazio

ROMA - La Roma è furiosa per il ricorso respinto da parte della Corte Sportiva d'appello in merito alle due giornate di squalifica di José Mourinho che quindi salterà la sfida contro Sassuolo e Lazio. Per questo dal club è arrivata la decisione di protestare con un silenzio stampa di due giornate di campionato. Nessun tesserato quindi parlerà nel pre o nel post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio, mentre saranno a disposizione dei media per la gara Uefa contro la Real Sociedad, in programma giovedì prossimo.