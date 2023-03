Mourinho, il verdetto che difende l’indifendibile

Il giudice di Acchiappacitrulli era sinceramente commosso mentre ascoltava la storia di Pinocchio, a cui il Gatto e la Volpe avevano sottratto le monete: «Questo povero diavolo è stato derubato - disse ai gendarmi - pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione». Così ha fatto anche la giustizia sportiva. Con una mano ha avviato il deferimento di Marco Serra, perché Mourinho aveva ragione, con l’altra ha punito Mourinho , perché il quarto uomo non aveva torto. Una sentenza neanche politica, ma più propriamente sarchiaponica, di quelle che spuntano quando un collegio giudicante si sente messo in mezzo, e cerca il modo di uscirne con un colpo alla botte e uno al cerchio. Perché sul fatto che l’arbitro abbia minacciato il tecnico portoghese non esistono dubbi: le sue parole, chiaramente interpretabili dal labiale, erano intimidatorie, oltre che inappropriate per un’istituzione che indossi una divisa e rappresenti l’imparzialità.

Bersaglio istituzionale

Però l’arbitro è sempre l’arbitro, e il suo deferimento è già una delegittimazione del ruolo. L’assoluzione dell’allenatore avrebbe rappresentato un colpo per la traballante credibilità dell’Aia. Allo stesso modo Mourinho è sempre Mourinho, e cioè il recidivo già espulso due volte in questo campionato, e soprattutto quell’istrionico comunicatore capace di dettare, con le sue sortite verbali, il tema del dibattito, spostando l’attenzione dalla delusione per la sconfitta con la Cremonese alla solidarietà per il torto subito. Il portoghese è anche lui un bersaglio istituzionale, per eccesso di leadership e di autorevolezza. Farlo stravincere significherebbe inchinarsi alle pretese dell’intera categoria di allenatori. Quindi va punito anche lui. Uno a uno e palla al centro. Verdetti come questi hanno solo due punti deboli: la logica e la coerenza. Ma la classe dirigente del calcio è ancora convinta che si tratti di dettagli. Che si possa censurare la reazione di un allenatore insultato dall’arbitro per quello che la reazione è, senza tener conto delle implicazioni emotive che le parole di Serra suscitano in un tecnico nel cuore di una contesa sportiva. Perché è vero, il portoghese dopo la gara ha bussato alla porta dello spogliatoio arbitrale, ha preteso le scuse e, sentendosi schernito, ha detto qualche parola di troppo. La squalifica di un turno sarebbe stata la giusta misura per una condotta, quella di Mou, che ha avuto un chiaro innesco nelle parole offensive del quarto uomo. La conferma dei due turni è invece una scelta di difendere l’istituzione, anche quando l’istituzione è indifendibile. Con l’effetto di farne una corporazione. Non a caso il verdetto, di marca palesemente sindacale, giunge da un collegio giudicante di cui, per una ragione formalmente regolamentare ma discutibile nel caso specifico, fa parte anche un componente dell’Aia.

Il gesto delle manette

Il caso vuole che quell’accalorato agone che è il calcio parlato, assai più di quello giocato, sia fatto per digerire i torti, trasformandoli in vantaggi. Il silenzio stampa dello Special parla con l’immagine delle sue braccia incrociate, simulando la costrizione delle manette. È il contropiede del marketing politico che sorprende e colpisce, voltando la delusione dei giallorossi nell’orgoglio che serve per battere la Lazio nel derby e conquistare i quarti di Europa League. Se l’impresa riuscirà al portoghese, lui sarà un’altra volta il coraggioso condottiero che non s’inchina all’autorità e Marco Serra un mediocre collezionista di errori e frustrazioni.