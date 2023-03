Il curioso gesto di Abraham a El Shaarawy nel tunnel dopo Roma-Real Sociedad

ROMA - Una vittoria rende tutti più allegri. E il successo ottenuto dalla Roma negli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad ha regalato del buonumore agli uomini di Mourinho. Il raddoppio di Kumbulla arrivato nel finale di partita ha acceso ancor più l’entusiasmo in vista della sfida di ritorno in programma la settimana prossima in Spagna.

La rivendicazione nel tunnel

Al termine della partita, El Shaarawy si è presentato davanti ai microfoni per rispondere alle domande delle tv che lo stavano elogiando per il gol messo a segno in avvio di partita. Ma a quel punto, è arrivato Abraham che rivendica subito il proprio assist. “Ah… oggi ho segnato, oggi ho segnato” - afferma Abraham facendo il verso al compagno di squadra impegnato nell’intervista - dovresti dire il mio nome… dovresti dire il mio nome!”. Il simpatico siparietto dell’inglese è per rimarcare il proprio assist, effettuato dopo una grande giocata.