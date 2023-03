Pellegrini, tutto per la Roma: il piano per esserci in Europa League

Lorenzo Pellegrini non vuole lasciare sola la Roma e vuole fare di tutto per esserci giovedì in Europa League, contro la Real Sociedad, e domenica nel derby contro la Lazio. Il capitano giallorosso ha già stilato, con lo staff giallorosso e i medici, un piano: lunedì farà una nuova tac e in base a quella si valuterà il da farsi. Nel dettaglio: se la tac darà esito negativo, come quella di giovedì, Lorenzo e i dottori penseranno a come proteggere i punti (una maschera? Una particolare fasciatura?) in modo che Lorenzo possa giocare. Senza correre rischi, naturalmente, perché sono 26 esterni e 4 interni. Tanti e in una zona delicata. Ma, nonostante tutto, Pellegrini vuole esserci e non lasciare soli Mourinho e i compagni.