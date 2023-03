Niente quinta partita di fila dal primo minuto per Paulo Dybala. Sorprendendo un po’ tutti, José Mourinho ha lasciato fuori il numero 21 della Roma. Paulo, nelle ultime settimane, aveva giocato sempre e Mourinho ha voluto preservarlo perché giovedì ci sarà la Real Sociedad in trasferta e domenica prossima il derby contro la Lazio. Se ci sarà bisogno Paulo entrerà nel secondo tempo, altrimenti Foti (con Mourinho squalificato) lo farà riposare per averlo fresco in coppa.