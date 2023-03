Retroscena Mourinho, il ko della Roma vissuto accanto allo spogliatoio

Non lo ha visto praticamente nessuno. Ma José Mourinho all'Olimpico c'era. Ha visto la partita in una saletta nella pancia dell'Olimpico, adiacente allo spogliatoio, ed è rimasto in disparte. Ha vissuto il prepartita con i suoi giocatori, ha fatto la riunione, è arrivato allo stadio con la squadra e poi è rimasto solo.