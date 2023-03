Roma, Pellegrini ha fatto la tac: ecco la risposta

Pellegrini pronto per la Roma

Lorenzo ci teneva tantissimo ad aiutare la Roma in questo momento complicato, con due partite importanti alle porte, ma senza l'ok dalla risonanza di oggi non sarebbe potuto scendere in campo. Il capitano romanista si era rotto la testa (letteralmente, gli sono stati applicati 30 punti) durante la partita di giovedì scorso contro la Real Sociedad. Aveva trascorso una notte in osservazione, poi era tornato a casa ed era rimasto a riposo. Ora potrà riprendere l'attività.