Zalewski, primo gol con la Roma: emozionante messaggio social

ROMA - "Quest’emozione qui me la sono sognata dalla prima volta che ho indossato gli scarpini, e dalla prima volta che ho vestito questa maglia". Tutta l'emozione di Nicola Zalewski per il suo primo gol in Serie A con la Roma è racchiusa nell'esultanza contro il Sassuolo e nel post che ha pubblicato su Instagram, dove ha condiviso con i tifosi romanisti la sua gioia. "Il primo gol in serie A con la maglia della Roma. Purtroppo la partita non è andata come nessuno di noi si auspicava. Ma ci rialzeremo. Testa a giovedì e FORZA ROMA sempre!", ha concluso l'esterno di Mourinho, incassando una pioggia di like e commenti.