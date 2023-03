Smalling tra campo e contratto: trattativa con la Roma per un biennale

La sua prima volta con la fascia da capitano al braccio da titolare non se l’aspettava certo come è andata. Una brutta sconfitta contro il Sassuolo, la delusione di Chris Smalling che non è riucito a trascinare i suoi verso la vittoria e il secondo posto. Ma anche la consapevolezza, dall’alto della sua esperienza, che niente è perduto e che questa settimana potrebbe spazzare via tutta l’amarezza per i sei punti persi tra la Cremonese e la squadra emiliana. Ecco perché adesso che lascerà la fascia a Pellegirni (o Mancini), il difensore inglese vuole concentrarsi solo sul suo lavoro: difendere la porta di Rui Patricio e non subire gol. Fin qui Smalling è stato praticamente perfetto. Una stagione senza infortuni, con poche sbavature se non contro il Napoli (ma in pochi sono riusciti fin qui a fermare Osimhen) e tanto lavoro per la squadra. Adesso la Real Sociedad per chiudere il discorso qualificazione e volare ai quarti di finale d’Europa League. Poi la Lazio, partita ancor più delicata e nella quale Smalling dovrà essere abile a chiudere ogni spazio e ad aiutare i suoi compagni di reparto per evitare errori individuali come quello di Ibañez nella sfida d’andata.