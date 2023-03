Nemanja Matic non è in campo in Europa League contro la Real Sociedad e non è neppure in panchina. Al suo posto, con Cristante, c'è Gini Wijnaldum. Il motivo? Matic ha avuto un'indisposizione fisica intestinale. Niente a che fare con motivi muscolari per cui, salvo sorprese, con un po' di riposo sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per il derby di domenica contro la Lazio.