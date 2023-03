Roma, come può un muro arginare una (mini) tempesta

Doveva essere la notte della tempesta, della rimonta storica di cui si sarebbe parlato per anni. E' stata la notte in cui la Roma ha passato il turno piazzando un pullman davanti alla porta soffrendo, però, solo in un paio di occasioni. La fortuna aiuta gli audaci, si dice. Vero. Ma la fortuna, stasera, ha aiutato soprattutto la squadra che non è stata solo la più forte nel doppio confronto, ma è stata anche la più corretta. Perché tra la partita dell'Olimpico e quella di stasera a San Sebastian la Roma ha giocato a calcio: bene, molto bene, benino, male. Non è questo il punto. Ha provato a fare il suo, con i limiti che ha in questo momento - le punte segnano sempre troppo poco - e i suoi punti di forza. In particolare una fase difensiva che, in Europa soprattutto, è un bunker. Ma non è mai stata cattiva, nel senso peggiore del termine.