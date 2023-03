Totti e la dedica commovente all'amico morto tifoso della Roma: chi era

"Ciao Yi, fai buon viaggio. Riposa in pace". Di viaggi Yi ne ha fatti tanti in vita sua. Inevitabile, se sei nato e vivi in Cina ma, al tempo stesso, sei tifoso della Roma e, in particolare, di Francesco Totti. Proprio per questo oggi, dopo aver saputo che Yi è morto per un infarto nei giorni scorsi, Totti ha voluto ricordarlo con una storia Instagram in cui i due sono insieme e Francesco gli sta firmando un autografo.