Mourinho scivola e rischia l'infortunio: la scenetta in panchina con Karsdorp

Una serata da ricordare per Mourinho quella di Real Sociedad-Roma , con la sua squadra che ha resistito sullo 0-0 conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Europa League . Non tutto è stato perfetto, però, per il tecnico portoghese, che ha rischiato un infortunio cadendo a bordo campo.

Mourinho cade e rischia l'infortunio

Lo Special One, scatenato come al solito all'interno della sua area tecnica tra indicazioni e richiami per i suoi giocatori, è stato ripreso dalle telecamere mentre cadeva a terra durante una sua corsa. Nel video si può vedere Mourinho rotolare a terra, salvo poi rialzarsi subito alzando le mani in alto. Subito dopo il tecnico è tornato a sedersi in panchina, dove lo aspettavano i giocatori divertiti da questo piccolo imprevisto. In particolare Karsdorp, che lo ha indicato dicendogli qualcosa che non è stato catturato dalle telecamere.