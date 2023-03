Montella esalta la Roma in Europa League: "È tanti anni che..." VIDEO

Vincenzo Montella ha voluto commentare il percorso che stanno disputando le italiane in Europa. Il tecnico nel post sorteggio ha mostrato felicità e gioia nel vedere, di sicuro, una tra Milan e Napoli in semifinale sottolineando, in maniera indiretta, un passo in avanti per il calcio italiano nel suo complesso. Gli altri match europei che si disputeranno vedranno l'Inter sfidare i portoghesi del Benfica in Champions, Roma e Juve in Europa League che dovranno vedersela rispettivamente con Feyenoord e Sporting Lisbona e infine la Fiorentina che dovrà fronteggiare il Lech Poznan in Conference.