Roma, il programma prima del derby: non ci sarà la scenografia?

ROMA - Curva piena ma scenografia in forte dubbio. L’episodio dello striscione rubato ai Fedayn, ha creato un dibattito interno tra i gruppi che potrebbe sconsigliare il tipico scenario di accompagnamento al derby. A ieri sera non era stato preparato nulla. Ma la Sud sosterrà compatta la Roma, che per calendario gioca in trasferta il derby. Da questo punto di vista la squadra non si può lamentare, come ha osservato anche Mourinho dopo il 2-0 con la Real Sociedad: «L’Olimpico non ha tifato, ha giocato con noi».