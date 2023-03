De Rossi soffre per Lazio-Roma anche da Londra: il post social della moglie

Il derby di Roma è tra le sfide più sentite al mondo, vista la rivalità che c'è tra le tifoserie. Il match della capitale porta con sé tensione e nervosismo per gli appassionati di calcio e in particolar modo per i tifosi del Lazio. La partita è in grado di esaltare alla massima potenza le emozioni che si provano in una partita normale e nella Capitale lo si respira bene. Lo sa bene Daniele De Rossi che anche da lontano ha voluto seguire con affetto e passione la squadra nella quale è cresciuto...