Lazio-Roma, perché Mourinho era autorizzato a stare nello spogliatoio

Quando, nella pancia dell'Olimpico, si è diffusa la notzia del botta e risposta tra Mourinho e Lotito, in molti si sono chiesti come fosse possibile, visto che il tecnico era squalificato. La spiegazione, che è confermata dalla Roma, ha a che fare proprio con la squalifica di Mourinho. Tecnicamente, infatti, la sanzione dell'allenatore portoghese è terminata con il derby. E per questo, a differenza del Sassuolo, Mourinho è potuto entrare nello spogliatoio una volta passato un certo lasso di tempo, come è sempre avvenuto in passato da regolamento. A dare il via libera sono stati gli uomini di campo della Procura.