Mazzone ringrazia la curva della Roma: le sue parole sono da brividi

ROMA - "Vi ringrazio dal profondo del cuore per quello che avete fatto ieri, e per tutte le altre volte!": comincia così il ringraziamento da brividi che Carlo Mazzone ha voluto trasmettere a tutti i tifosi della Roma e specialmente alla Curva Sud, che, durante il derby, ha esposto un lungo striscione in onore del loro ex allenatore nel giorno del suo 86° compleanno.

Il messaggio di Mazzone

"Mi mancate tanto e mi avete fatto commuovere, un grazie dal profondo del cuore a tutta la curva sud e al gruppo “ROMA” per esservi ricordati di me nel giorno del mio compleanno e per tutte le altre volte che lo avete fatto! Vi voglio un mondo di bene perche siete romani e romanisti come me! Quella corsa sotto la curva sud nel lontano 27 novembre 1994 la porto sempre con me! Lunga vita ai tifosi della Roma, vi voglio bene! Il vostro Sor Carletto", conclude nel suo post Instagram Mazzone.