Retroscena derby: Smalling parla di Mourinho, Dybala e una scommessa con Abraham...

Chris Smalling e la Roma. Chris Smalling e Mourinho. Chris Smalling e Dybala. Chris Smalling e il derby. Il difensore della Roma ha rilasciato un'intervista a Cbs prima della partita contro la Lazio in cui raccontava tutta la sua emozione nel giocare una sfida così attesa dai tifosi. Nonostante il silenzio stampa deciso dal club per protesta dopo la squalifica di Mourinho, Smalling ha rilasciato un'intervista e le sue parole sono valide anche alla luce del ko di domenica. Perché raccontano un gruppo, nonostante tutto, "unito e compatto" intorno al suo allenatore. A "Cbs Golazo", che racconta il calcio italiano negli States, Smalling parla di tutto e certo farà un po' di malinconia, per i tifosi della Roma, leggere quello che Chris racconta a proposito del derby dello scorso anno, quando Abraham fece una doppietta: "Facciamo una scommessa: segnerò due gol nel derby, mi disse Tammy". E poi è successo davvero, tanto che Smalling perse la scommessa e gli regalò le scarpe che Abraham voleva . Sembra passata una vita.

Smalling, il derby e i tifosi

Non solo l'attaccante: ai tifosi verrà anche malinconia, dopo aver perso due derby su due in questa stagione, nel leggere il pensiero di Smalling sulla partita contro la Lazio: "I tifosi mi dicono spesso che per loro è importantissimo giocare e vincere il derby, quasi più che vincere dei titoli. Il prossimo (cioè quello di ieri, ndr) sarà particolarmente sentito visto che sono vicini in campionato. Giocare all'Olimpico è pazzesco, i romanisti ci danno una spinta fantastica".

Tutti con Mou e Dybala

Smalling ha poi parlato anche del rapporto con Mourinho e Dybala, i fari della Roma: "Mou in campo è in un modo, in privato in un altro. E' molto disponibile e sa farsi apprezzare dai giocatori di livello, sappiamo che ha avuto buoni rapporti anche con giocatori non semplici. Ha creato con noi un rapporto familiare. Paulo è speciale, un campione enorme. Più forte di quanto pensassi. E’ una delle chiavi delle nostre vittorie". Un'altra chiave, garantisce Smalling, è la compattezza del gruppo: "E' vero - conferma -. Siamo molto uniti e combattiamo uno per l’altro". Da questo ripartirà la Roma, dopo il derby. E' l'unica strada e non è un caso che la tracci uno dei leader della squadra.