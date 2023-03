Dybala torna a sorridere dopo il derby: "a casa" con Messi, Di Maria e Paredes

È stato un derby da dimenticare per Paulo Dybala. La Joya non ha avuto mai l'occasione di entrare in partita e dopo l'espulsione sciagurata di Ibanez è stato lui il sacrificato per far posto a Diego Llorente. L'attaccante giallorosso ha continuato a seguire la partita sconsolato in panchina. La sfida con la Lazio ha lasciato tante scorie, e la Joya per fortuna ha una grande opportunità per smaltirle. Adesso è in Argentina, con la Nazionale, che sicuramente gli farà tornare in mente i bei momenti vissuti in Qatar con la vittoria del Mondiale.