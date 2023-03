Roma, Karsdorp operato al ginocchio: il bollettino medico

ROMA - Operazione riuscita per Rick Karsdorp , terzino della Roma che oggi (martedì 21 marzo) è stato sottoposto a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno .

"L'intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo - spiega il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale -. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione".

Il retroscena sull'infortunio

Karsdorp aveva avvertito dolore al ginocchio in occasione del ritorno degli ottavi di Europa League sul campo della Real Sociedad, quando si è rotto anche il naso, decidendo poi di sottoporsi a ulteriori controlli visto che il dolore non era passato nemmeno dopo il derby contro la Lazio (che lui ha saltato). Da lì la scoperta della lesione che ha portato poi all'operazione, con il terzino che ha così probabilmente chiuso in anticipo la sua stagione.