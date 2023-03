Roma, svolta Matic: arriva il rinnovo! Ora tocca a Smalling: cosa manca ancora

Il primo incastro, la prima certezza: Nemanja Matic c’è, per presente e futuro. Nei giorni scorsi, prima di partire per una vacanza in Montenegro nella quale ha visitato la sua prima squadra (lo Jedinstvo), ha firmato il rinnovo del contratto con la

Roma. Era un suo diritto trattenersi fino al 2024, una volta raggiunto il 50% delle presenze stagionali. Bastava solo esercitare l’opzione unilaterale. Matic, che quest’anno compirà 35 anni, guadagnerà circa 4 milioni netti anche nella prossima stagione e poi, con ogni probabilità, chiuderà la carriera in Serbia. O proprio in Montenegro, chissà.

Mourinho, Matic e l'idea di leader Intanto però la Roma si è garantita il supporto di uno dei giocatori più esperti e carismatici. Non chiamatelo leader, perché Mourinho risponderebbe che «di leader qui ci sono solo io», ma di sicuro Matic è un calciatore che per capacità tecniche, fisiche e caratteriali servirà anche in futuro. Un po’ come accadde con Seydou Keita, che scelse la Roma da svincolato per seguire Rudi Garcia esattamente alla stessa età, 34 anni, dopo il periodo più importante della carriera vissuto al Barcellona.

Roma, adesso tocca a Smalling Ora Tiago Pinto spera di ottenere il sì anche del direttore della difesa, Chris Smalling, che è nella stessa posizione di Matic ma non ha ancora deciso se rimanere alla Roma. La società è pronta a fare uno sforzo, sottoponendogli un contratto biennale purché rinunci alla tentazione centrifuga, ma ora tocca al giocatore disegnare il futuro. In questi giorni Smalling si sta confrontando con la famiglia e con il procuratore, che gli ha portato offerte alternative. La sua volontà sarebbe rimanere alla Roma - lo ha detto ufficialmente poche settimane fa - ma naturalmente non può trascurare altre opzioni per l’ultimo contratto della carriera. In passato si era parlato dell’Inter come possibile approdo. Ma la questione sembra congelata. Dalla Premier League non sono emersi ammiratori dall’appeal irresistibile. E allora la Roma potrebbe convincerlo, magari alzando un poco la proposta economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA