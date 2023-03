Roma, El Shaarawy non si ferma: l'allenamento a Dubai è intensissimo!

El Shaarawy vuole farsi trovare pronto. L'esterno di Mourinho non ha fermato il suo allenamento vista la pausa delle nazionali, anzi, lo ha intensificato. Come dimostrato nelle sue storie Instagram infatti, il Faraone sta seguendo una intensa preparazione per essere in piena forma alla ripresa del campionato, la squadra avrà sicuramente bisogno di lui anche visti i numerosi impegni che dovranno affrontare i giallorossi.